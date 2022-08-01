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Общество1 августа 2022 4:17

Мэр Уфы пригрозил торговым центрам «исчерпывающими мерами» из-за разбитого асфальта

Источник:kp.ru
Фото: Ратмир Мавлиев

Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев накануне, 31 июля, в социальных сетях рассказал о ситуации с ремонтом тротуаров в столице. По его словам, в настоящий момент в городе проходят работы по восстановлению дорожного покрытия.

– Поездки на велосипеде и прогулки позволяют увидеть те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи уфимцев. Например, оперативно привели в порядок участки тротуаров на улице Менделеева, – отметил Мавлиев.

Глава столичной администрации также сообщил о планах создать комиссию совместно с прокуратурой и ГИБДД «для принятия исчерпывающих мер» в отношении торговых центров, которые не создают комфортные условия для горожан, продемонстрировав фото разбитой дороги возле ТК «Октябрьский».