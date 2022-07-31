В Башкирии пропал 29-летний Марсель Нуруллин

Фото: Лиза Алерт

Сегодня, 31 июля, волонтеры «Лиза Алерт» объявили поиски пропавшего 29-летнего жителя Башкирии. По предоставленной информации, Марсель Нуруллин из Нефтекамска исчез еще 4 июля, когда вышел из дома в неизвестном направлении.

Отмечается, что рост мужчины составляет 165 см, у него карие глаза и короткие волосы русого цвета.

В момент исчезновения на Марселе был темный спортивный костюм и черные кроссовки.

Волонтеры просят сообщать всю информацию о пропавшем по телефону 8 800 700 54 52.