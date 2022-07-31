Братья из Башкирии героически спасли водителя из ушедшего под воду автомобиля

Фото: газета «Абзелил»

Жители Абзелиловского района спасли водителя упавшего в воду автомобиля. Братья Иштуган и Айтуган Габитовы совершено случайно оказались около места происшествия и, рискуя своими жизнями, вызволили из ушедшего под воду автомобиля водителя.

По словам одного из спасителей, в тот день они с братом возвращались от сестры на мотоцикле, как вдруг около плотины их криками остановили очевидцы, сообщив, что в местное озеро упала машина, передали в газете «Абзелил».

Когда мужчины остановились, то сразу видели белую машину, которая вверх тормашками лежала на воде. тогда один из братьев, Айтуган, бросился в воду и пытался открыть переднюю пассажирскую дверь, которая никак не хотела поддаваться. Вскоре к нему присоединился Иштуган, который пытался схватить машину за колесо, но та неожиданно перевернулась, утащив за собой обоих. Чудом браться смогли выбраться и продолжали пытаться помочь запертому внутри автомобиля водителю.

– Двери никак не поддавалась, но в один момент нам удалось все же открыть переднюю дверь со стороны водителя и вытащить его из машины. «Доигрался!» – сказал он лишь одно слово, – рассказали спасители.