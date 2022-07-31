Известны подробности поисков загадочно пропавшего 27-летнего уфимца

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» рассказали, как прошли поиски пропавшего 27-летнего Айдара Ишкулова, которого искали в Уфе около недели – парень вышел из дома 17 июля и исчез.

По данным поисковиков, ситуация осложнялась тем, что после перенесенного ковида, у Айдара часто бывали провалы в памяти, и ему могла понадобиться медицинская помощь. 22 июля парень попал на камеры видеонаблюдения, что помогло помочь сориентироваться в направлении поисков – добровольцы осматривали заброшенные здания, кустарники, опрашиваются охранники магазинов, расклеиваются ориентировки.

– 25 июля с самого утра пришла радостная новость: старший смены охраны торгового центра сообщил, что Айдар найден. Одна из сотрудниц шла домой и встретила человека с ориентировки. Айдара проводили в комнату охраны, угостили чаем и дождались родных, – поделились в «Лиза Алерт».

Всего уфимца искали 12 добровольцев и его родные вместе с полицейскими. Поисковики поблагодарили всех неравнодушных к судьбе Айдара.