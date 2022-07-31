Полицейский из Башкирии почувствовал себя оскорбленным и потребовал компенсацию

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Бирский районный суд признал местного жителя виновным в оскорблении сотрудника полиции. Гражданское дело о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда было рассмотрено 19 июля.

24 февраля в 18:00 полицейский заступил на пост, патрулируя общественные места. В час ночи на парковке возле бара «Микс» он заметил в состоянии алкогольного опьянения ответчика и попросил его предъявить удостоверяющие личность документа.

Мужчина отказался следовать требованиям и решил уйти от правоохранителя. Тот догнал его, применил физическую силу и получил в ответ грубую нецензурную брань. Полицейский попросил выплатить ему моральный вред в размере 20 тысяч рублей.

Мировой судья признал ответчика виновным и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей, в компенсации морального вреда он отказал, так как доказательств предоставлено не было. При повторном рассмотрении Бирский суд взыскал с истца моральный вред в размере семи тысяч рублей.