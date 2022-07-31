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Общество31 июля 2022 9:26

Резкое ухудшение погоды ожидается в Башкирии

В МЧС Башкирии пообещали грозы и усиление ветра
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Башкирии 1 августа по прогнозу синоптиков ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили со ссылкой на метеорологов в МЧС региона. По предоставленным данным, ожидаются грозы.

В ведомстве отметили, что грозы пройдут в отдельных районах. Скорость ветра при этом составит от 3 до 8 м/с, он будет северного направления. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном классе пожароопасности.

Температура воздуха ночью +11, +16°, по востоку до +6°, днем +22, +27°. Днем на отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 1-2 км.