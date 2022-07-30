В Башкирии уровень безработицы упал почти до 1%

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В Башкирии уровень безработицы снизился почти до 1%. Об этом на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона в Центре управления республикой глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова

По словам чиновницы, в Башкирии к 28 июля по сравнению с началом месяца улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы снизился до 1,09%, число зарегистрированных стало на 419 человек меньше.

– При этом работодатели предлагают 44 194 новых вакансии, что в 2,3 раза больше числа безработных, – отметила Иванова.