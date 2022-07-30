В Уфе водитель Renault Sandero влетел в грузовик MAN

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера поздно вечером, 29 июля, в Кировском районе Уфы пьяный водитель Renault Sandero врезался в грузовик MAN. О случившейся аварии рассказал руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Инцидент случился на Демском шоссе. 37-летний водитель иномарки врезался в грузовой автомобиль, который управлял 34-летний мужчина. Вследствие аварии водителю «Рено» и его 30-летней пассажирке пришлось обратиться за помощью к медиками. После осмотра специалистов оба были отпущены домой.

Как стало известно, водитель «Сандеро» после случившегося ДТП отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

– В отношении него составлен административный материал по статье за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту ДТП проводится проверка, – сообщил Владимир Севастьянов.