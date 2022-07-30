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Происшествия30 июля 2022 14:44

В Башкирии из-за пожара попал в реанимацию 54-летний мужчина

ЧП случилось в Сибае
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 30 июля, в башкирском городе Сибай произошел пожар, в результате которого 54-летний мужчина попал в реанимацию. О случившемся рассказал пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице Биишевой. На месте инцидента были направлены силы и средства городского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь повредил дощатое строение и баню.

Пострадавший в пожаре мужчина получил ожоги различной степени тяжести, он был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение центральной городской больницы.

– Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, – заявили сотрудники чрезвычайного ведомства.