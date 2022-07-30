В Уфе из-за строительных работ до Нового года перекроют улицу

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе в связи с ремонтом до Нового года перекроют улицу. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской стоилцы.

Речь идет об улице Зайнаб Биишевой. На ней в связи со строительством улицы Генерала Рыленко в обоих направлениях перекроют движение для транспорта на участке от Армавирской до Мубарякова.

Ограничение начнет действовать уже в грядущий вторник, 2 августа, и продлится до 31 декабря этого года.

Уфимская администрация просит горожан и гостей башкирской столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и рекомендует планировать свой маршрут.