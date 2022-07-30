В Башкирии завершились поиски 6-летнего мальчика

Фото: Соцсети

В Башкирии завершились поиски шестилетнего ребенка. Об этом рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Ребенок пропал в селе Жуково Уфимского района республики сегодня, 30 июля. Мальчик уехал кататься на велосипеде и пропал.

Парнишку искали целый день, и меньше чем через час после появления на странице в группе отряда «БашРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте» объявления о его пропаже волонтеры сообщили радостную весть.

– Найден. Жив! – рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда.