В Башкирии по вине пьяного водителя Nissan Almera пострадал 3-летний ребенок

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 29 июля, в в Баймакском районе Башкирии по вине пьяного водителя Nissan Almera пострадал трехлетний ребенок. Об инциденте рассказал руководитель ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Авария произошла на дороге Баймак-Амангильдино-Серменево. 33-летний местный житель за рулем иномарки, двигаясь в сторону Баймака, столкнулся с Lada Granta под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир «Гранты», он с различным увечьями был доставлен в медицинское учреждение. По информации Госавтоинспекции, женщина перевозила мальчика без специального детского сидения. Дорожной полиции также удалось установить, что водитель «Ниссана» в момент аварии был пьян.

– Результат освидетельствования показал 0,625 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП проводится проверка, – сообщил Владимир Севастьянов.