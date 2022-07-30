В Башкирии ищут пропавшего 6-летнего мальчика

В Башкирии ищут пропавшего без вести шестилетнего ребенка. Информацию об исчезновении мальчика рассказали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают добровольцы, ребенок пропал в селе Жуково Уфимского района республики сегодня. Мальчик уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой до сих пор.

Приметы ребенок: его рост 120-130 сантиметров, у него спортивное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в футболку, шорты, черные кроссовки и бейсболку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщить ее по телефонам 8 (937) 310-21-12 и 112.