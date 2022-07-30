В Уфе женщина за рулем Suzuki Vitara сбила 10-летнего велосипедиста

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 29 июля, в Калининском районе Уфы К34-летняя женщина за рулем Suzuki Vitara сбила 10-летнего велосипедиста. О произошедшем сообщила пресс-служба Госавтоинспекции башкирской столицы.

Как рассказало сотрудники ведомства, авария случилась, когда женщина следовала по улице 40 лет Октября в сторону улицы Ивана Франко, а мальчик-велосипедист в момент ДТП пытался пересечь проезжую часть.

Ребенок в результате происшествия получил различные, его госпитализировали и после оказания помощи отпустили домой.

Напомним, в тот же день под Уфой в деревне Князево случился похожий инцидент. Водитель «Лада 2114» совершил наезд на 13-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Авария случилась на улице Кирова.