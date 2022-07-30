Завтра погода в Башкирии сильно испортится

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии в последний день июля ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Прогнозом погоды на завтра поделилась пресс-служба республиканского МЧС.

31 июля в регионе ожидается переменная облачность. Днем в некоторых областях республики пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 4-9 м/с, а во время грозы прогнозируются порывы до 14 м/с.

Грядущей ночью в Башкирии будет довольно прохладно: +11, +16°, на востоке респбулики столбики термометров опустятся до +6°. Однако днем будет очень тепло: воздух прогреется до +23, +28°.

Ночью и утром автолюбителям стоит быть внимательней, поскольку на некоторых участках региональных шоссе ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров.