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Происшествия30 июля 2022 8:40

В Башкирии разбился насмерть 23-летний водитель KIA CEED

Трагедия случилась на шоссе Тлумбетово-Даут – Каюпово
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 30 июля, в Кугарчинском районе Башкирии разбился насмерть 23-летний водитель KIA CEED. Об этом рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло шоссе Тлумбетово-Даут – Каюпово. Предполагается, что местный житель не смог справиться с управлением, и автомобиль, которым он управлял, улетел в кювет и перевернулся. Водитель в результате аварии получил тяжелейшие травмы, от которых от которых скончался на месте еще до приезда медиков.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.