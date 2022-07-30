В Башкирии разбился насмерть 23-летний водитель KIA CEED

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня утром, 30 июля, в Кугарчинском районе Башкирии разбился насмерть 23-летний водитель KIA CEED. Об этом рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло шоссе Тлумбетово-Даут – Каюпово. Предполагается, что местный житель не смог справиться с управлением, и автомобиль, которым он управлял, улетел в кювет и перевернулся. Водитель в результате аварии получил тяжелейшие травмы, от которых от которых скончался на месте еще до приезда медиков.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.