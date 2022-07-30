Девушка, насмерть сбившая в Уфе женщину и ребенка, в суде озвучила новую версию произошедшего

Фото: «ГТРК «Башкортостан»

Дарья Сорокина, насмерть сбившая в Уфе 39-летнюю женщину и ее ребенка, в ходе судебного процесса озвучила новую версию произошедшего в момент аварии. Об этом рассказали корреспонденты «ГТРК «Башкортостан».

28-летня девушка рассказала, что за несколько мгновений до трагедии ей навстречу из прилегающей территории «Призидент Отеля» выехала белая машина, и внимание Сорокиной было отвлечено на нее.

– Пешеходы находились на теневой стороне. Лобовое стекло моего автомобиля было залито солнцем. Когда я уже увидела пешеходов, я не смогла во время остановить автомобиль. Я очень сожалею о том, что сделала и готова искупить свою вину, – заявила Дарья Сорокина.

Отметим, ранее девушка утверждала, что она за секунды до ДТП отвлеклась, чтобы покормить своего ребенка. Именно этот момент и стал роковым: водитель Nissan Juke в последний момент заметила пешеходов, и, испугавшись, попросту перепутала педали газа и тормоза.

Напомним, трагедия случилась в среду 27 июля пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры случилась жуткая авария. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.