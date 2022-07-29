В Уфе ночью 30 июля будет закрыто движение на двух перекрестках

Красными линиями помечены участки, где будет перекрыто движение // фото: 2гис

В Уфе этой ночью, 30 июля, из-за нанесения дорожной разметки будет закрыто движение на двух перекрестках. Об этом предупредила городская администрация.

– С 23:00 29 июля до 03:00 30 июля будет перекрыт участок на пересечении улиц Ленина и Достоевского. А с 03:00 до 06:00 30 июля – на пересечении улиц Российской, Южного проезда и Комсомольской, – пояснили в мэрии.

Городские службы попросили уфимцев объезжать и обходить свеженанесенную разметку, чтобы на ней сохранилась четкость линий.