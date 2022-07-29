Башкирия готова к отопительному сезону на 70%

Готовность Башкирии к отопительному сезону составляет 70% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Готовность Башкирии к отопительному сезону составляет 70%. Об этом 29 июля сообщили на профильном совещании, которое провел исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Алан Марзаев.

Администрации городов и районов региона должны завершить подготовку жилых домов к предстоящей зиме к 15 сентября. Муниципалитеты отчитаются о предварительных итогах этой работы на еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое пройдет в понедельник, 1 августа.