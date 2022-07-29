Спикер парламента Башкирии предложил проводить водителям автобусов психологическую экспертизу

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев предложить проводить водителям автобусов психологическую экспертизу перед допуском к перевозке пассажиров Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев предложить проводить водителям автобусов психологическую экспертизу перед допуском к перевозке пассажиров. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Необходимо повышать качество подготовки водителей вообще, а водителей категории D – особенно, – отметил парламентарий. – Стоит проработать вопрос и об их предварительной психологической экспертизе. Водитель автобуса должен быть не только психически здоров, но и психологически устойчив, иметь хорошую скорость реакции. Это важный фактор безопасности, который не следует оставлять без внимания.

Председатель парламента добавил, что для повышения безопасности на дорогах перевозчикам необходимо реагировать на замечания со стороны пассажиров. По словам Толкачева, граждане стали часто жаловаться, что шоферы во время поездок отвлекаются на телефон – они разговаривают по нему и переписываются в мессенджерах.

В то же время спикер Курултая убежден, что ужесточать наказание для виновников смертельных ДТП «нецелесообразно», поскольку российское законодательство в этой сфере и так «относится к числу наиболее жестких в мире».

По всей видимости, парламент Башкирии отреагировал на резонансное ДТП, которое случилось в Благоварском районе. Там водитель микроавтобуса с людьми в салоне врезался в грузовик дорожных рабочих. В этой автоаварии погибли шесть пассажиров.