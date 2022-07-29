Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Прекратилось сотрудничество адвоката и девушки, насмерть сбившей в Уфе женщину и ее ребенка. Об этом первый юрист уфимки рассказала в разговоре с «КП-Уфа».

Юрист поведала, что больше не представляет 28-летнюю девушку как адвокат. Причины прекращения сотрудничества она называть отказалась.

Напомним, днем 27 июля на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры случилась жуткая авария. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.