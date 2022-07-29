ГИБДД Башкирии объявила массовые проверки водителей

29 и 30 июля ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня и завтра, 29 и 30 июля, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Наши сотрудники будут работать в усиленном режиме. Особенно это коснется федеральных и республиканских дорог. Традиционно, в эти дни здесь осложняется дорожная обстановка. Для постоянного контроля транспортной ситуации на наиболее проблемных участках дорог выставятся дополнительные наряды ДПС, – рассказал руководитель дорожной полиции республики.

Он добавил, что в Уфе массовые проверки, в частности, пройдут на Миловском шоссе и улице Перспективной. Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять пассажирским перевозкам: техническому состоянию автобусов, соблюдению требований к режиму труда водителей и требованию по допустимому числу пассажиров.