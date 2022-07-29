Инвестор хочет открыть в Башкирии три торговых центра за 900 млн рублей

В Башкирии в ближайшее время могут построить три новых торгово-развлекательных центра Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии в ближайшее время могут построить три новых торгово-развлекательных центра. Инвестор – компания «Русские ярмарки – Башкортостан» – намерен открыть комплексы в городах Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Суммарный объем инвестиций составит порядка 900 млн рублей. Проект ТЦ на инвестиционном заседании у главы республики Радия Хабирова представил гендиректор фирмы Гилал Гуршумов.

– На площадках планируют разместить торговые помещения, рестораны и фудкорты, зоны отдыха и массовых мероприятий в национальном стиле России и Башкирии, – рассказали в пресс-службе администрации руководителя региона. – Инвестор рассчитывает создать порядка 90 новых рабочих мест в штате торговых комплексов и до 900 мест – для предпринимателей в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг.

Строительства ТЦ также предусматривают благоустройство прилегающих территорий с подъездными путями и парковками. Инвестиционный комитет присвоил проекту статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

Хабиров предложил для начала построить торговые центры в Салавате и Стерлитамаке, и, «если инициатива полетит», будет рассмотрен вопрос площадки для комплекса в Уфе.