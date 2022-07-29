В трех районах Башкирии прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности

В лесах Бирского, Кушнаренковского и Уфимского районов Башкирии сегодня, 29 июля, прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Бирского, Кушнаренковского и Уфимского районов Башкирии сегодня, 29 июля, прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Об этом предупредил Минлесхоз.

По данным ведомства, за последние сутки в республике лесных пожаров не было. Всего с 15 апреля в регионе возникло 43 таких инцидента, 28 из которых возникли по вине людей.

Общая площадь лесных пожаров с начала года составила 277,5 гектара – в десять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2878 гектар).