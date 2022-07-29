Ряд овощей в Башкирии за неделю подешевел на 6-9%

В Башкирии ряд овощей за неделю подешевел на 6-9% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии ряд овощей за неделю подешевел на 6-9%. Об этом говорят данные Башстата, специалисты которого сравнили цены на продукты в магазинах республики 15 и 22 июля. Отчет на сайте ведомства появился сегодня, 29 июля.

За неделю цены упали на огурцы (на 9,5% – до 70,5 руб. за 1 кг), картошку (на 7,6% – до 41 руб.), помидоры (на 6,5% – до 89 руб.), свеклу (на 6,2% – до 43,5 руб.) и морковь (на 6,1% – до 51 руб.).

Существенного подорожания продовольствия Башстат не зарегистрирован. На 1% выросла стоимость маргарина (до 235,5 руб.) и фруктово-ягодных консервов для детского питания (до 511 руб.).