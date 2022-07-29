На горе Торатау в Башкирии 30-летний планерист при падении сломал ногу

На горе Торатау в Ишимбайском районе Башкирии планерист при падении сломал ногу Фото: Иван ВИСЛОВ

На горе Торатау в Ишимбайском районе Башкирии планерист при падении сломал ногу. Инцидент произошел 28 июля. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Пострадал мужчина 1992 года рождения. Друзья спустили спортсмена с горы, где его встретили медики, доставив в больницу №1 города Стерлитамака, – передали в аварийном ведомстве.

Гумеров отметил, что похожий случай произошел 2 июля – тогда при падении параплана рядом с селом Комсомольский Давлекановского района пострадала 44-летняя женщина.