Осенью парламент Башкирии намерен ввести жилищные сертификаты для детей-сирот

Осенью парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, предусматривающий выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку жилья

Осенью парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, предусматривающий выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку жилья. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, плюс сертификата заключается в свободе действий: «Человек может выбрать жилье в любом городе или районе республики и купить квартиру большей площади, чем та, что положена ему по закону, добавив к выплате собственные средства или материнский капитал либо взяв льготную ипотеку».

Сертификаты предлагается выдавать при соблюдении ряда условий: получателю нельзя состоять на учете у нарколога по лечению алкоголизма и наркомании, и он должен проработать как минимум в течение последних шести месяцев по трудовому договору либо быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым на протяжении года. Сертификат положен также тем, кто получает образование в очной форме либо имеет на иждивении ребенка-инвалида.

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из 33 квадратных метров общей площади и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в городе или районе, устанавливаемой Минстроем республики.

В парламенте рассказали, что ежегодно квартирами обеспечиваются не более 18% нуждающихся. В то же время неисполненными сейчас остаются 800 судебных решений, обязывающих чиновников предоставить жилплощадь сиротам. Причиной такого положения дел чаще всего является недостаточное финансирование и сложности с покупкой готовых квартир.