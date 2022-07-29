Природоохранный прокурор объявил предостережение главе Минэкологии Башкирии

Природоохранный прокурор Башкирии объявил предостережение о недопустимости срывов срока исполнения нацпроекта министру экологии республики Ниязу Фазылову Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Природоохранный прокурор Башкирии объявил предостережение о недопустимости срывов срока исполнения нацпроекта министру экологии республики Ниязу Фазылову. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, региональное Минэкологии заключило госконтракты на ликвидацию несанкционированных свалок в городах Благовещенске, Давлеканово и Кумертау, а также на строительство центра по обращению с отходами в Кугарчинском районе. Проверка выявила отклонение по срокам исполнения этих договоров, что в будущем может сорвать запланированные мероприятия.