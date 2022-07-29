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Общество29 июля 2022 6:21

Природоохранный прокурор объявил предостережение главе Минэкологии Башкирии

Ведомство предупредило о возможном срыве госконтрактов по ликвидации свалок и строительству центра по обращению с отходами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Природоохранный прокурор Башкирии объявил предостережение о недопустимости срывов срока исполнения нацпроекта министру экологии республики Ниязу Фазылову

Природоохранный прокурор Башкирии объявил предостережение о недопустимости срывов срока исполнения нацпроекта министру экологии республики Ниязу Фазылову

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Природоохранный прокурор Башкирии объявил предостережение о недопустимости срывов срока исполнения нацпроекта министру экологии республики Ниязу Фазылову. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, региональное Минэкологии заключило госконтракты на ликвидацию несанкционированных свалок в городах Благовещенске, Давлеканово и Кумертау, а также на строительство центра по обращению с отходами в Кугарчинском районе. Проверка выявила отклонение по срокам исполнения этих договоров, что в будущем может сорвать запланированные мероприятия.