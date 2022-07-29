Между Уфой и Раевкой начал ходить электропоезд «Ласточка»

фото: vk.com // Радий Хабмров

Сегодня, 29 июля, в Уфе запустили второй электропоезд «Ласточка» – он будет ежедневно ходить до Раевки и обратно. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Из Уфы состав из пяти вагонов будет отправляться в 9:04, из Раевки – в 17:03. Время в пути составит 1 час 40 минут. Поезд будет останавливаться в Деме, Чишмах, Шингак-Куле и Давлеканово.

– Ещё один современный поезд, «Орлан», соединяет Уфу и Оренбург. Осталось открыть маршрут на восток республики, – рассказал руководитель региона. – В планах – до декабря запустить вторую пару поездов по всем направлениям.

Напомним, первый поезд «Ласточка» – из Уфы до Приютово – начал ходить со 2 апреля.