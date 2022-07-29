В колонии строгого режима в Салавате осужденные создали ячейку запрещенного движения

Против трех заключенных тюрьмы в Башкирии возбудили уголовные дела об организации и финансировании экстремистской организации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Против трех заключенных тюрьмы в Башкирии возбудили уголовные дела об организации и финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили в региональных МВД и ФСБ.

Осужденные колонии строгого режима в Салавате создали ячейку запрещенного на территории России движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») и собирали деньги с заключенных на ее финансирование. Злоумышленники установили в тюрьме верховенство негласного свода правил – «воровских понятий» – и требовали их соблюдения. Они вели учет всех прибывающих и убывающих из колонии осужденных с указанием их неформального статуса.

За определенную плату обвиняемые создавали заключенным более комфортные условия пребывания, организовывали азартные игры и обязали всех сдавать деньги в так называемый «общак». Если осужденные отказывались вступать в движение и делиться средствами, к ним применялось моральной и физическое насилие.

Деятельность экстремистской ячейки была пресечена в рамках межведомственной работы республиканских ФСИН, ФСБ и МВД

В ходе обысков силовики изъяли у обвиняемых банковские карты, телефоны и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.