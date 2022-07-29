В Башкирии после ДТП с двумя легковушками и автобусом госпитализировали четырех человек

фото: МЧС РБ

Сегодня, 29 июля, в Стерлитамакском районе Башкирии в ДТП с двумя легковушками и микроавтобусом с пассажирами пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и МЧС.

Авария случилась около восьми часов утра. На 24-м километре трассы Стерлитамак-Салават столкнулись три автомобиля: Volkswagen Polo, Toyota Corolla и автобус Ford Transit.

– Водитель Polo, а также три пассажира автобуса с различными травмами госпитализированы, – передали в Госавтоинспекции.

фото: МЧС РБ

Пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Стерлитамаке. Известно, что Ford Transit госперевозчика «Башавтотранса» ехал по маршруту Стерлитамак-Ишимбай. Всего в салоне автобуса находились пять человек. Детей среди них не было.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.

Напомним, в понедельник утром, 25 июля, в Благоварском районе Башкирии шесть пассажиров микроавтобуса погибли после столкновения с грузовиком дорожных рабочих.