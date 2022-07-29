В Башкирии простились с погибшим на Украине ветераном войны в Сирии Дмитрием Ивановым

Фото: vk.com/amr_arhangel

Вчера, 28 июля, в Архангельском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине командиром взвода Дмитрием Ивановым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Жизнь Дмитрия Евгеньевича оборвалась на 32 году жизни. Он родился и вырос в деревне Максим Горький. В 2010 году Иванов начал служить в российских Вооруженных силах. В 2018 -ом он принял участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Дмитрий Иванов заслужил множество наград: орден Салавата Юлаева, медали за «Доблесть и отвагу», «Участнику военной операции в Сирии» и «За отличие в военной службе» III степени.

У военного остались жена и дочь Александра.

Напомним, в тот же день в башкирском городе Дюртюли простились с 25-летним командиром танка Ильдаром Ахияровым, который тоже погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было всего 25 лет.