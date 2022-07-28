В Башкирии после аварии с 6 погибшими пройдут массовые проверки пассажирских автобусов

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В Башкирии пройдут массовые проверки пассажирских автобусов. О предстоящих рейдах рассказал глава региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

По словам руководителя республиканской дорожной полиции, на дорогах Уфа — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки будут ежедневно проводиться усиленные проверки межмуниципальных и междугородних автобусов.

– Кроме того, личный состав будет останавливать водителей на федеральных трассах М-7 «Волга», М-5 «Урал» и Р240 Уфа-Оренбург. Для этого на трассы направятся по два дополнительных экипажа ГИБДД отдельного батальона ДПС и специализированного взвода оперативного реагирования, – рассказал Севастьянов.

Мероприятий, утверждает глава ГИБДД, будут проведение с целью снизить аварийности на пассажирском транспорте, а также предупредить и пресечь нарушения ПДД водителями.

Особое пристальное внимание в ходе рейдов будет уделяться соблюдению ключевых положений к допуску транспорта к эксплуатации, а также контролю за техсостоянием автобусов и соблюдению требований к режиму труда и отдыха шоферов.

– Не останутся без внимания и нарушения таких требований как перевозка пассажиров сверх количества, предусмотренного предприятием-изготовителем транспортного средства, управление автобусами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами категории «Д», – добавил Владимир Севастьянов.

Напомним, несколько дней назад в Благоварском районе Башкирии микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ». В результате ДТП шесть человек, еще 13 были госпитализированы.