На выезде из Уфы образовалась громадная пробка

Фото: Телеграм-чат «Нагаево.инфо»

Сегодня вечером, 28 июля, на выезде из Уфы возле села Нагаево образовалась огромная пробка. Как рассказывают очевидцы, многим автолюбителям пришлось стоять в ней несколько часов. Некоторые граждане утверждают, что причиной столпотворения машин произошло из-за неисправного светофора.

– Мы ведем репортаж с места, где ничего не происходит. Тут сегодня с 18 часов ничего не происходит, собралась пробка, – пишет один из граждан в телеграм-чате «Нагаево.инфо».

– Езжайте через Бурцево, за 15 минут доехал, – советует местный житель.

В сети также появилось видео с места событий. Некоторые автомобилисты отчаялись до такой степени, что даже решили объезжать пробку по обочине.