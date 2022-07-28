В Уфе автобус сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика на самокате

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе пассажирский «НефАЗ» наехал на 12-летнего мальчика-самокатчика. Подробности происшествия рассказала пресс-служба ГИБДД города.

Авария случилась на перекрестке улиц Ульяновых и Калинина. Из предварительной информации следует, что 41-летний водитель автобуса, осуществляя движение по маршруту №51 («Автоцентр ВАЗ-Трикотажная фабрика») на пешеходном переходе наехал на подростка, который переезжал дорогу на самокате на красный сигнал светофора.

Мальчик получил травмы, его доставили в медучреждение. Также известно, что во время аварии в автобусе находилось 35 человек, из которых никто не пострадал.

– По факту дорожной аварии начато административное расследование, – сообщила пресс-служба дорожной полиции.

Напомним, вчера, 27 июля, в Уфе на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры случилась жуткая авария. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.