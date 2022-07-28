Роспотребнадзор назвал районы и города Башкирии с некачественной питьевой водой

Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы республики с водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы республики с водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам. В июне ведомство изучило 45 проб из систем централизованного водоснабжения в 40 административных территориях и опубликовало отчет на своем сайте.

В питьевой воде города Давлеконово было выявлено повышенное содержание сульфатов (в 1,26 раза выше нормы) и нитратов (в 1,35). В селе Мишкино Мишкинского района концентрация лития оказалась выше допустимой в четыре раза.

Чрезмерная жесткость воды обнаружена в следующих муниципалитетах:

– Мишкинский район, село Мишкино (в 1,97 выше допустимой нормы);

– Чишминский район, поселок Чишмы (в 1,7);

– Альшеевский район, село Раевский, микрорайон Янаул (в 1,66);

– город Давлеканово (в 1,53);

– Благоварский район, село Кармаскалы (в 1,51);

– Кармаскалинский район, село Кармаскалы (в 1,17).