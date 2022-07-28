Прокурор Башкирии объявил предостережение подрядчику ремонта Затонского шоссе в Уфе

Игорь Пантюшин объявил подрядчику ремонта Затонского шоссе предостережение о недопустимости срыва сроков. Глава надзорного ведомства осмотрел дорогу вместе с мэром

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин объявил предостережение о недопустимости срыва сроков работ генподрядчику ремонта Затонского шоссе в Уфе. Глава надзорного ведомства осмотрел дорогу вместе с мэром Ратмиром Мавлиевым. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ведомства.

– Игорь Пантюшин проверил ход ремонта Затонского шоссе, основного выездного пути из Уфы, – передали в прокуратуре. – Глава надзорного ведомства заслушал участников выездного совещания, ознакомился с ходом и графиком ремонтных работ, оценил объем и качество их выполнения.

По госконтракту ремонт на Затонском шоссе протяженностью 8,5 километра должен завершиться до конца сентября.