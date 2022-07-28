Мэрия Уфы объяснила, для чего на месте ДТП, где погибли женщина с сыном, спилили деревья

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Администрация Кировского района Уфы объяснила, для чего на месте аварии, в котором погибли 39-летняя женщина и ее четырехлетний сын, спилили елки.

Пресс-служба ведомства заявила «КП-Уфа», что организованная работа по спилу елок на повороте с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры никак не связана с произошедшим ДТП.

– Видимость светофоров и дорожных знаков там хорошая. Эти дополнительные меры были предприняты для того, чтобы в будущем при разрастании деревьев не закрывать обзор дорожных знаков светофоров пешеходам и водителям. Отметим, что обрезка деревьев вдоль проезжей части городских магистралей организована уже давно во всех районах города, – сообщили сотрудники администрации.

Напомним, авария случилась вчера днем, 27 июля, на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. Мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть. Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.