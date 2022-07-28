В Уфе с вечера 29 июля до утра 1 августа ограничат проезд по проспекту Октября

В Уфе с 22:00 29 июля до 6:00 1 августа из-за ремонта дороги ограничат движение по проспекту Октября на участке между пересечениями с улицей Шафиева и Северным проездом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе с 22:00 29 июля до 6:00 1 августа из-за ремонта дороги ограничат движение по проспекту Октября на участке между пересечениями с улицей Шафиева и Северным проездом. Об этом предупредили в городской администрации.

– На время подготовительных и строительно-монтажных работ будет перекрываться одна полоса проезжей части. В период устройства основания, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия будут закрываться по две полосы проезжей части, – передали в мэрии.

Там добавили, что во время действия ограничения перестанут ходить троллейбусные маршруты №13 («Белореческий» микрорайон – Бульвар Славы) и №22 (Северный автовокзал – «Уфа–Арена»).