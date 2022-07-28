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Здоровье28 июля 2022 15:22

С начала недели в Башкирии фиксируется ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом

От COVID-19 за сутки в Башкирии скончался еще один житель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За последний сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 772 человека

За последний сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 772 человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последний сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 772 человека. Об этом 28 июля сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 63 жителям. Суточный прирост заболеваемости фиксируется ежедневно с начала недели, 25 июля. Всего на территории республики зарегистрировано более 291,8 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 285,6 тыс. человек, 45 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 396 пациентов: 96 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.