Из «Дома смерти» в Уфе на скорой помощи увезли участницу голодовки дольщиков

фото: ГТРК «Башкортостан»

Из «Дома смерти» по улице Кирова в Уфе на скорой помощи увезли в больницу Флюру Суфиянову, участницу голодовки дольщиков. Женщина почувствовала себя плохо. Об этом 28 июля со ссылкой на активистов сообщил ГТРК «Башкортостан».

Напомним, голодовка дольщиков недостроя по улице Кирова, 43/2 началась 21 июля. В акции протеста участвуют пять человек Злополучное здание, прозванное в народе «домом смерти» из-за череды несчастных случаев со смертельным исходом, является одним из самых старых недостроев города. Его обещали сдать еще 12 лет назад, в 2010 году. Застройщиком является фонд «Луч».