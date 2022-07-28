Обманутым дольщикам дома в ЖК «Менделеевский» вручили ключи от квартир

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Сегодня, 28 июля, в Уфе обманутым дольщикам дома по улице Бакалинской, 4 в жилом комплексе «Менделеевский» вручили ключи от квартир. На церемонию пригласили 15 новоселов, всего в дом вложились 70 человек. Об этом сообщила мэрия.

Возведение ЖК началось более десяти лет и было растянуто по вине застройщика. Администрация Уфы и «Служба заказчика и технадзора» ввели в эксплуатацию секции Е, Ж и 5Л.

Замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов отметил, что вопрос с завершением строительства квартала планируется решить к 2024 году.