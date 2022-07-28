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Общество28 июля 2022 10:06

В Уфе неизвестные попытались разобрать «Дом смерти»

В одном из самых старых недостроев города сейчас проходит голодовка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 27 июля неизвестные пытались разобрать стену на одном из балконов недостроя по улице Кирова, прозванного в народе «Домом смерти»

В Уфе 27 июля неизвестные пытались разобрать стену на одном из балконов недостроя по улице Кирова, прозванного в народе «Домом смерти»

В Уфе 27 июля неизвестные пытались разобрать стену на одном из балконов недостроя по улице Кирова, прозванного в народе «Домом смерти». Там сейчас проходит голодовка дольщиков. Об этом сообщили «Аспекты».

По данным издания, ссылающегося на участницу голодовки Аллу Васильеву, пытавшиеся забрать кирпичи люди сказали, что им это разрешил сделать руководитель фирмы-застройщика. Активисты намерены подать заявление в полицию.

Напомним, голодовка дольщиков недостроя по улице Кирова, 43/2 началась 21 июля. В акции протеста участвуют пять человек Злополучный дом является одним из самых старых недостроев города – его обещали сдать еще в 2010 году. Застройщиком является фонд «Луч».