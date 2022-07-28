В Башкирии пьяный водитель без прав на Nissan Almera сбил человека и скрылся с места ДТП

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Сибае пьяный водитель без прав на легковушке сбил человека и скрылся с места происшествия. Об этом 28 июля сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП случилось во втором часу дня на улице Карагайлы. Там 59-летний мужчина из Баймакского района за рулем Nissan Almera совершил наезд на 58-летнего местного жителя, который шел навстречу по обочине. Пешеход получил травмы, а водитель сбежал.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен и задержан, – рассказали в ГИБДД. – При проверке было установлено, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, а водитель был ранее лишён права управления.

При проверке водителя на алкоголь стало известно, что он пьян: алкотестер показал 1,089 мг спиртного на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники Госавтоинспекции составили на мужчину административный протокол.