В Башкирии простили с погибшим в СВО на Украине командиром танка Ильдаром Ахияровым

фото: vk.com // Риф Юсупов

В башкирском городе Дюртюли простились с 25-летним командиром танка Ильдаром Ахияровым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 28 июля сообщил глава муниципалитета Риф Юсупов.

– В вооруженные силы на военную службу [Ахияров] был призван уже с 2016 года, – рассказал чиновник. – Ильдара знают в спортивной среде не только нашего района, но и за пределами республики: он серьезно занимался спортивным туризмом и привозил домой медали и кубки. Прилежный, дисциплинированный, надежный – таким запомнили его одноклассники.

Юсупов добавил, что у Ахиярова остались два младших брата, которых он помогал воспитывать своей матери.

Напомним, неделей ранее в Уфе простились в 21-летним Андреем Тумановым, погибшим в СВО на Украине.