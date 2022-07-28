Житель Башкирии забыл на вокзале рюкзак с миллионом рублей

На вокзале в башкирском городе Стерлитамаке мужчина оставил рюкзак с миллионом рублей. Полиция смогла вернуть багаж владельцу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На вокзале в башкирском городе Стерлитамаке мужчина оставил рюкзак с миллионом рублей. Полиция смогла вернуть багаж владельцу. Об этом 28 июля рассказали управление на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

О найденном на скамейке в кассовом зале рюкзаке полиции сообщили сотрудники железнодорожного вокзала. Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили его владельца: мужчина положил сумку на сиденье, когда покупал билеты на поезд Оренбург-Уфа.

– Сотрудники полиции связались с бригадой уже убывшего со станции электропоезда и попросили сделать объявление о найденном на вокзале багаже, – передали в МВД. – На объявление и откликнулся владелец утерянного рюкзака. Как позже мужчина пояснил полицейским, он сошел с электрички на ближайшей станции и на такси вернулся в Стерлитамак, чтобы забрать свою пропажу.

Мужчина рассказал, что опаздывал на посадку и спешил на электричку, даже не вспомним о рюкзаке. Миллион рублей, которые лежали там, предназначалась для оплаты обучения его сына в вузе.