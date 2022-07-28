Глава Башкирии подвел главные итоги транспортной реформы

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о прохождении пика транспортного кризиса в Уфе. Об этом он сказал 27 июля на первом заседании обновлённого состава башкирского совета по правам человека.

Сложившиеся к 2018 году проблемы с транспортом в Уфе руководитель региона назвал следствием «настоящего сговора» между некоторыми руководителями региональной ГИБДД, «которые сейчас находятся под следствием, преступными группировками и коррупционерами из бывшей администрации Уфы». Хабиров отметил, что «налоги тогда не платили», и «все было абсолютно непрозрачно».

– И мне с моими коллегами было чрезвычайно сложно разорвать эту цепочку. Однако, эту криминальную сферу мы разрушили, – подчеркнул глава Башкирии.

Он добавил, что сейчас главная задача в транспортной сфере Уфы заключается в том, чтобы обеспечить регулярность маршрутов. По его словам, на пассажирские рейсы города в конце августа будет направлено «еще почти» 70 больших автобусов. Хабиров убежден, что это «существенно улучшит транспортную ситуацию».

Напомним, в ходе транспортной реформы, которая началась в конце 2018 года практически сразу с приходом на пост главы Башкирии Радия Хабирова, в Уфе пресекли работы нелегальных перевозчиков и убрали старые автобусы, заменив их новыми. Кроме того, была введена единая транспортная карта «Алга».