В Уфе на месте смертельного ДТП спилили елки, которые загораживали обзор на пешеходный переход

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на месте смертельного ДТП, в котором погибли женщина и ее пятилетний сын, спилили елки, которые загораживали обзор на пешеходный переход.

Авария случилась вчера днем, 27 июля, на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. 38-летняя мать с ребенком переходили дорогу на «зебре», когда неожиданно вылетевшая иномарка Nissan Juke сбила их насмерть.

Вечером через несколько часов после аварии «КП-Уфа» посетила место трагедии вновь и обнаружила, что городские службы спилили несколько елок, которые загораживали обзор на пешеходный переход, где погибли уфимка со своим сыном.

Неизвестно, получилось ли избежать трагедии, если бы елки были спилены. Также остается открытым вопрос: если деревья и вправду представляли опасность для водителей и пешеходов, то почему их не спилили раньше?