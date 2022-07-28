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Общество28 июля 2022 4:17

Из-за нашествия опасных насекомых в районе Башкирии ввели карантин

Россельхознадзор ввел карантин в Зилаирском районе Башкирии из-за усача
Источник:kp.ru

На территории ГАУ РБ «Кананикольский лесхоз» Россельхознадзор Башкирии ввел карантин из-за обнаруженного на нем черного соснового усача (Monochamusgalloprovincialis (Oliver).Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленной информации, карантинный объект выявлен во время фитосанитарного осмотра. Карантинная зона установлена на площади 17738 га. На период действия ограничительных мер запрещается выпуск в оборот зараженной продукции, ее перевозка, также запрещен вывоз без карантинного сертификата.

Черный сосновый усач считается одним из самых опасных вредителей хвойных деревьев. Его личинки могут повредить материалы до окончательной негодности.