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Общество27 июля 2022 14:19

В мультсериале «Смешарики» вышел выпуск о Башкирии

Герои мультфильма рассказали об особенностях региона
Источник:kp.ru
Фото: скриншот с мультфильма

Фото: скриншот с мультфильма

Башкирия попала в число регионов, о которых рассказали в мультфильме «Смешарики». Трехминутная серия в настоящий момент уже вышла в рамках пилотного образовательного проекта «Азбука дружбы народов».

Ролик носит название «Сокровище, в нем герои рассказали о заповеднике «Шульган-Таш», бортевой добыче меда и родовых знаках «тамга», передает газета «Республика Башкортостан».

Мульперсонаж Кар Карыч также в конце серии пообещал рассказать про Урал-батыра, отметив, что история о нем будет поинтереснее любой другой, к примеру, о пиратах.