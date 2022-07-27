В мультсериале «Смешарики» вышел выпуск о Башкирии

Фото: скриншот с мультфильма

Башкирия попала в число регионов, о которых рассказали в мультфильме «Смешарики». Трехминутная серия в настоящий момент уже вышла в рамках пилотного образовательного проекта «Азбука дружбы народов».

Ролик носит название «Сокровище, в нем герои рассказали о заповеднике «Шульган-Таш», бортевой добыче меда и родовых знаках «тамга», передает газета «Республика Башкортостан».

Мульперсонаж Кар Карыч также в конце серии пообещал рассказать про Урал-батыра, отметив, что история о нем будет поинтереснее любой другой, к примеру, о пиратах.